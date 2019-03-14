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16:57   14 Марта 2019
Россия

ФСИН и Роструд будут вместе трудоустраивать освобождающихся заключенных

ФСИН и Роструд будут вместе трудоустраивать освобождающихся заключенных

ФСИН России и Роструд заключили соглашение о сотрудничестве в области трудоустройства лиц, освобождающихся из исправительных учреждений. Документ предусматривает совместные мероприятия по трудоустройству бывших заключенных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН России. Соглашение подписали глава ФСИН Геннадий Корниенко и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

Роструд — оператор информационно-аналитической базы «Работа в России». Она собирает актуальные вакансии из всех регионов. Портал также предоставляет информацию о стоимости съемного жилья возле предполагаемого места работы, наличия и удаленности поликлиник, школ и прочих социальных объектов.

В рамках соглашения в каждом из мест лишения свободы социальные работники смогут размещать резюме осужденных на портале «Работа в России», отправлять заявки. У осужденных появится возможность взаимодействия с будущим работодателем.

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Автор: Арсений Аскольский
#заключенные #фсин #работа #роструд

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