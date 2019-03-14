Беглов посоветовал конкурсантам «Лидеров России» поучаствовать в муниципальных выборах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рекомендовал петербургским финалистам конкурса управленцев «Лидеры России» поучаствовать в муниципальных выборах в качестве теста на стрессоусточивость.

Он обратился к конкурсантам на встрече в Сочи. Избирательные мероприятия, по его мнению, также помогут управленцам проверить собственные силы. Беглов отметил, что кандидаты на выборах в депутаты местного самоуправления узнают о себе много нового, также как их родные и друзья.

«Очень сложно для людей, которые не прошли эту школу, слышать критику не только от своих оппонентов, но и замечания от родных и близких, но при этом все равно оставаться самим собой», — объяснил Беглов.

В финале «Лидеров России» Петербург представляют 27 человек, что составляет почти десять процентов от общего числа конкурсантов на данном этапе. Показатель свидетельствует, что Северная столица до сих пор остается кузницей кадров в сфере управления.

Врио губернатора дал старт обновлению управленческой системы Санкт-Петербурга. Город располагает необходимыми ресурсами для достижения поставленных целей в экономическом, социальном и инновационном направлениях.