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16:43   14 Марта 2019
Россия

Путин обсудил с бизнесменами защиту прав предпринимателей

Путин обсудил с бизнесменами защиту прав предпринимателей

Президент Владимир Путин обсуждал на встрече с российскими бизнесменами защиту прав предпринимателей, в том числе и от судебного преследования. Об этом по итогам встречи рассказал журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин.

Костин утверждает, что представители российского бизнеса разговаривали с президентом по поводу проблем судебного преследования предпринимателей, но конкретные случаи не назывались.

«Не называя конкретные случаи, но в целом разговор такой состоялся, и президент безусловно обещал дополнительные шаги предпринять для того, чтобы те импульсы, в частности в своём послании ежегодном делал, чтобы они транслировались по всей системе», — заявил Андрей Костин.

Путин обсудил с бизнесменами защиту прав предпринимателей

Позже глава ВТБ добавил, что хоть на встрече и не обговаривались конкретные случаи судебного преследования бизнесменов, но «мы все знаем о чем идёт речь». Вероятно, Андрей Костин намекал на недавнее дело, заведенное на главу компании Baring Vostok Майкла Калви в связи с крупными денежными хищениями.

Гражданина США Калви и еще нескольких сотрудников компании Baring Vostok арестовала московская полиция в середине февраля. По версии следствия, фигуранты дела о мошенничестве похитили деньги из банка «Восточный». 51,6 процентов акций этого банка контролирует компания Калви Baring Vostok. Сам американец отрицает обвинения и утверждает, что дело начато из-за его конфликта с акционерами банка. Арест стал резонансным для представителей американских бизнес-кругов, а посол США в России Джон Хантсман отказался от поездки на Петербургский международный экономический форум, пока Калви находится в СИЗО.

Путин обсудил с бизнесменами защиту прав предпринимателей

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Автор: Александра Леснова
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