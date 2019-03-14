Первый канал перенес показ фильма о Майкле Джексоне на сайт

Первый канал решил не показывать в эфире американский документальный фильм «Покидая Неверленд» о личной жизни певца Майкла Джексона. Документальную киноленту покажут только на сайте телеканала.

В фильме содержатся интервью мужчин, которые в детстве якобы подвергались сексуальным домогательствам со стороны музыканта.

Как сообщила пресс-служба канала, премьера документалки на фестивале Sundance и HBO вызвала резонанс в обществе. Некоторые фанаты певца считают фильм клеветой, другие отказались слушать песни Джексона. Поэтому канал переносит показ премьеры фильма на сайт.

Семья «короля поп-музыки» подала иск к телеканалу HBO на 100 миллионов долларов и назвала документалку «публичным линчеванием».