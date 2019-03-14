Поставки самолетов Boeing 737 MAX авиакомпании Utair не отложили

Генеральный директор российской авиакомпании Utair Андрей Мартиросов в четверг, 14 марта, сообщил, что сроки поставок Boeing 737 MAX, наверняка, изменят. По его словам, авиакомпания не получала уведомлений от американской корпорации Boeing об отложении поставок самолетов.

«События развиваются стремительно, каждый час новая информация, поэтому какие-то изменения будут», — сказал Мартиросов.

Федеральное агентство воздушного транспорта в четверг, 14 марта, запретило полеты самолетов Boeing 737 MAX в российском воздушном пространстве до особого указания. Генеральный директор Utair напомнил, что Boeing — «очень могучая» в индустриальном смысле организация. Российская авиакомпания уверена, что американская корпорация справится с проблемами.

«Семейство Boeing 737 — самый коммерчески успешный самолет во всей истории международной гражданской авиации», — добавил Мартиросов.

Utair весной 2018 года разместил заказ на 30 самолетов Boeing 737 MAX 8. Первую поставку ожидают в апреле 2019 года. В воскресенье, 10 марта, Boeing 737 Max 8 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines разбился рядом с городом Дэбрэ-Зэйт. Погибли 157 человек. Это вторая за пять месяцев авиакатастрофа с самолетом этого типа. В октябре 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air упал возле Джакарты. Погибли 189 человек.