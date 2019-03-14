Глава Сбербанка поделился страхом стать нерелевантным

Руководитель Сбербанка Герман Греф в финале конкурса управленцев «Лидеры России» рассказал, что боится стать нерелевантным и оказаться причиной окончания развития банка.

Об этом сообщает РИА Новости. Греф заявил участникам о страхе стать нерелевантым, то есть неадекватным, несоответствующим стоящим задачам и занимаемой должности. По словам главы Сбербанка, он «страшно боится» стать причиной приостановки развития кредитной организации

Он напомнил, что Сбербанк — огромная компания с 170-летними традициями. Греф опасается, что «станет триггером» и банк не увидит перспектив развития, начнет сворачиваться.

«Не хочу, чтобы банк «закончился» с моим уходом. Поэтому мы должны сохранить бизнес и трансформировать его», — отметил он.

Финал конкурса «Лидеры России» проходит в Сочи с 13 по 17 марта. Финалисты конкурса — 300 человек из 21 российского региона.