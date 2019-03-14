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16:29   14 Марта 2019
Весь мир

Базу ПРО США в Польше могут ввести в эксплуатацию к концу 2020 года

Базу ПРО США в Польше могут ввести в эксплуатацию к концу 2020 года

Американскую базу противоракетной обороны, которая строится в Польше, могут запустить к концу будущего года, заявил глава польского министерства иностранных дел Яцек Чапутович на пресс-конференции в Варшаве.

База ПРО располагается в поселке Редзиково, который находится в 150 километрах от Гданьска. На территории обустраивают системы отслеживания воздушных целей при помощи радиолокации и ракетное вооружение.

«Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действиям», — указал он.

Первый объект системы ПРО Америки в Восточной Европе построили на бывшей военно-воздушной базе «Девеселу», которая локализована в южной части Румынии. Российский президент Владимир Путин заявлял, что Москва будет вынуждена отреагировать на проект в целях безопасности страны.

Кремль неоднократно отмечал, что развертывание баз США и НАТО в Европе угрожают безопасности и стабильности региона. Проект выносит ядерный стратегический потенциал Штатов на перифирию и нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

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Автор: Анна Манц
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