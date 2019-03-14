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16:17   14 Марта 2019
Россия

Мэр Липецка Сергей Иванов подал в отставку

Мэр Липецка Сергей Иванов подал в отставку

Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал заявление о досрочном сложении полномочий в городской Совет депутатов. Иванов желает уйти в отставку с 30 марта 2019 года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Заявление мэра рассмотрят на заседании городского совета: муниципальные парламентарии должны принять или отклонить прошение об отставке. С 18 по 29 марта Иванов будет проводить отпуск, а в это время обязанности главы Липецка будет исполнять первый вице-мэр Михаил Щербаков.

Сергея Иванова выбрали мэром Липецка в 2015 году. До этого он был заместителем главы администрации Липецкой области по вопросам здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики.

Сегодня депутат Гасан Набиев, оскорбивший малоимущих пенсионеров в Волгограде, досрочно сложил свои полномочия. 64-летний бывший топ-менеджер «Газпрома» и член «Единой России» некорректно высказался о бедствующих пожилых людях, которые, по его мнению, «сами создали себя малоимущими». Депутат Набиев сделал вывод о том, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши».

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Автор: Александра Леснова
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