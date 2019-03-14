Школьник спас брошенного матерью на морозе младенца под Хабаровском

Семнадцатилетний школьник из поселка Кукан, расположенного в Хабаровском крае, спас годовалого ребенка, оставленного матерью на улице в коляске в 30-градусный мороз. Семья юноши приютила младенца на время, передает «Комсомольская правда».

Подросток по пути из школы заметил на улице детскую коляску. Взрослых поблизости не было, что очень удивило подростка. Парень заглянул в коляску и увидел внутри маленького ребенка. Школьник решил подождать, однако никто к коляске так и не пришел. В результате подросток решил отвезти ребенка к себе домой, так как опасался за здоровье ребенка, находящегося в одиночестве на холоде.

Дома родители и двое братьев школьника отогрели младенца, после чего сообщили всем знакомым об обнаружении, чтобы распространить информацию.

Вскоре мать ребенка нашлась. Выяснилось, что женщина была пьяна, когда вышла с малышом на прогулку, но потом вернулась домой за перчатками и попросту уснула. Сейчас младенец находится у родной сестры нерадивой матери. Школьник получил грамоту за свой благородный поступок.