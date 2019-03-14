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17:11   14 Марта 2019
Россия

Школьник спас брошенного матерью на морозе младенца под Хабаровском

Школьник спас брошенного матерью на морозе младенца под Хабаровском

Семнадцатилетний школьник из поселка Кукан, расположенного в Хабаровском крае, спас годовалого ребенка, оставленного матерью на улице в коляске в 30-градусный мороз. Семья юноши приютила младенца на время, передает «Комсомольская правда».

Подросток по пути из школы заметил на улице детскую коляску. Взрослых поблизости не было, что очень удивило подростка. Парень заглянул в коляску и увидел внутри маленького ребенка. Школьник решил подождать, однако никто к коляске так и не пришел. В результате подросток решил отвезти ребенка к себе домой, так как опасался за здоровье ребенка, находящегося в одиночестве на холоде.

Школьник спас брошенного матерью на морозе младенца под Хабаровском

Дома родители и двое братьев школьника отогрели младенца, после чего сообщили всем знакомым об обнаружении, чтобы распространить информацию.

Вскоре мать ребенка нашлась. Выяснилось, что женщина была пьяна, когда вышла с малышом на прогулку, но потом вернулась домой за перчатками и попросту уснула. Сейчас младенец находится у родной сестры нерадивой матери. Школьник получил грамоту за свой благородный поступок.

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Автор: Алла Ларионова
#спасение #младенец #хабаровский край

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