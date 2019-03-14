Премьер-министр Ливана поддержал РФ в вопросе возвращения беженцев САР

Премьер-министр Ливана Саад Харири поддержал инициативу России по возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом он заявил на международной конференции по Сирии, которая проходит в Брюсселе.

Он напомнил, что ливанское правительство привержено работе с управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев для безопасности возвращения временно перемещенных лиц, в частности российской инициативе.

«Мы не должны забывать, что единственное решение кризиса, связанного с сирийскими беженцами, заключается в безопасном возвращении людей в их страну, в соответствии с международными договорами», — заявил премьер.

Харири отметил, что разрешить проблемы поможет только сотрудничество, «нет других вариантов».

Ранее власти Ливана выступали за добровольное возвращение при следующих условиях: большая часть сирийской территории освобождена от террористов, происходит восстановление инфраструктуры и условий для жизни. Российский посол в Ливане Александр Засыпкин подтверждал, что стороны разделяют мнение о нецелесообразности стремления Запада увязать процесс возвращения с политическим урегулированием.