Директора крупнейшего троллейбусного завода задержали под Саратовом

В Саратовской области правоохранители задержали директора компании «Тролза» Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции. По предварительным данным, Котвицкий в 2015 году мог дать взятку, когда стало известно, что предприятие не уплатило налоги на сумму 90 миллионов рублей.

Чтобы сократить сумму недосдачи, менеджер и его подчиненный дали проверяющему инспектору два миллиона рублей. Глава завода и его подчиненный подозреваются по статье УК РФ о даче взятки в особо крупном размере, а налоговик проходит по статье о получении взятки.

Компания «Тролза», расположенная в Энгельсе, является крупнейшим в России производителем троллейбусов. На долю предприятия приходится порядка 70 процентов троллейбусов в 86 российских городах.