После смерти детей в роддоме Тунис хочет как в Алжире

Социалистическая партия Народный фронт Туниса в минувший вторник организовала серию митингов в нескольких городах республики из-за смерти 12 младенцев в государственном родильном доме La Rabta, сообщают местные СМИ. Дети скончались от септического шока – разновидности тяжелого осложнения инфекционного заболевания.

Трагедия стоила кресла министру здравоохранения Абдель-Рауфа эль-Шерифу, однако левым силам отставки чиновника оказалось мало. Социалисты потребовали отставки всего правительства, расценив произошедшее, как халатность государственной системы охраны здоровья. В осуждении инцидента, который протестующие назвали «преступлением против тунисцев», Народный фронт поддержали умеренные исламисты из «Партии Возрождения», светская партия Nidaa Tounes, а также профсоюзы.

Временно исполняющим обязанности главы регионального Минздрава стала министр молодежи и спорта Туниса Бен Шейх. По ее словам, вина за смерть детей лежит не только на предшественнике, так как летальные случаи стали следствием плохого управления в секторе здравоохранения, переживающего кризис.

Статистика, впрочем, говорит о некоторых успехах системы здравоохранения Туниса, которая опирается на расположенный в Париже Национальный фонд медицинского страхования (CNAM). Так, согласно «Индексу Мунди», в 2016 году на тысячу рожденных приходился 21 случай летального исхода. В 2017 году показатель снизился до 12 смертей. За расследование трагедии взялись Минздрав и прокуратура.

Здравоохранение сложно назвать ахиллесовой пятой республики. В «магрибском королевстве» прогнило если не все, то многое. Новой вехой в перманентном политическом и социально-экономическом кризисе Туниса стали президентские и парламентские выборы 2014 года. Спустя три года после арабской весны народ избрал первым лицом страны занимавшего ранее различные государственные посты 92-летнего Беджи Каид Эс-Сесби.

Политик, чей рожденный на Сардинии прадед сошел с пиратского корабля на землю Африки в XIX веке невольником, баллотировался от социал-демократической партии Nidaa Tounes. Партия триумфально выиграла выборы, взяв 86 мандатов из 217-и в однопалатном парламенте Туниса.

Как показало время, ветер перемен принес лишь колючий песок Сахары. Глотнув свободы, Тунис оказался у разбитого корыта, что вылилось в очередные уличные протесты. В 2018 году Тунис лихорадило на фоне повышения налогов на бензин, телефонные карты, жилье, интернет, продукты питания. Зарплаты оставались неизменными. В ходе столкновений демонстрантов с полицией более 50 стражей порядка получили ранения, более 700 человек угодили за решетку.

Под шум уличных баталий сгорела еврейская школа на острове Джерба и штаб-квартира сил национальной безопасности близ границы с Алжиром. Назначенный президентом премьер-министр Юсеф Шахед осудил акты вандализма и призвал сограждан немного потерпеть.

«Люди должны понимать, что ситуация чрезвычайная и их страна испытывает трудности, но мы считаем, что 2018 год станет последним трудным годом для тунисцев», - успокаивал сограждан глава правительства.

Жители соседнего Алжира спустя год решили не дожидаться лучших времен и взяли ситуацию в свои руки. Катализатором народного гнева стало намерение 82-летнего президента Абдель Азиз Бутефлика выдвинуться на пятый срок. В конце февраля на улицы города Алжир вышли тысячи митингующих с требованием к главе республики отправиться на покой после двадцати лет у власти.

11 марта прикованный после инсульта к инвалидному креслу Бутефлика отказался от президентских амбиций. Воспылает ли от искр протеста соседнего Алжира Тунис? Может ли трагедия в родильном доме La Rabta оказаться катализатором очередных потрясений? Как заметил в комментарии «Политике Сегодня» эксперт Института Ближнего Востока, Российского совета по международным делам Сергей Балмасов трагедия в родильном доме La Rabta лишь еще одна печальная страница истории молодой африканской демократии.

«В Тунисе протесты с той или иной степенью интенсивности с момента свержения Бен Али то угасали, то продолжались. В последние два года резко усилились. Смерть ребенка здесь - лишь дополнительный раздражающий фактор. У многих людей нет работы, довольно высокие цены на товары первой необходимости. Естественно население соседних стран смотрит друг на друга и видит, что алжирская улица смогла повлиять на ситуацию», - говорит Балмасов.

Бутефлика, будучи опытным политиком, не спешит покидать занимаемый пост. Фактически главный алжирский пенсионер продлил президентский мандат, пустившись на уловки, а потому собеседник агентства ждет новой волны протестов в Алжире. Что касается Туниса, то до республики из клуба переживших арабскую весну может докатиться волна социального взрыва в Алжире, допускает Балмасов.

«Тунисцы оглядываются на Алжир и смотрят, что там происходит. Если в результате нынешних событий будет серьезно затронут алжирский туристический трафик в Тунис, а значительную часть поступлений дают алжирцы, то еще больше ухудшит ситуацию и повлияет на решимость туницсев отстаивать свои права. На улицы туницев заставляет выходить отсутствие определенности и уверенности в завтрашнем дне и продолжение ухудшения экономической ситуации», - заключил эксперт.

Помимо социального и политического кризиса в Тунисе долгие годы зреют семена исламизма. Печально известен туристический город Сус, расположенный на средиземноморском побережье. В июне 2015 года вооруженный террорист собрал кровавую жатву на территории местных отелей во имя радикального толкования идей ислама. От пуль погибли 39 человек и 39 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».