Арест экс-гендиректора Владимиро-Суздальского музея продлили на два месяца

Суд во Владимире на два месяца продлил срок домашнего ареста бывшему гендиректору Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорю Конышеву и его экс-заместителю Анатолию Трушинскому. Мужчин обвиняют в хищении госимущества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда. Такие образом, чиновники останутся под домашним арестом до 18 мая. Следствие ходатайствовало о продлении домашнего ареста на три месяца, его поддержала прокуратура.

Ранее следствие установило, что в начале 2017 года Конышев, Трушинский и и директор ООО «Айкитти» Сергей Картинцев договорились заключить договор о разработке нового сайта музея-заповедника по заведомо завышенной стоимости. При этом, по данным Следкома, исполнитель работ не выполнил техадание, предусмотренное контрактом.