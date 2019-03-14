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16:09   14 Марта 2019
Россия

Правительство разберется с устаревшей нормативной базой в сфере экологии

Правительство разберется с устаревшей нормативной базой в сфере экологии

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 14 марта, в ходе съезда РСПП поручил правительству разобраться с устаревшей нормативной базой в сфере экологии, чтобы предприятия получили разрешения на внедрение наиболее доступных технологий. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, если предприятия до 2022 года не получат комплексные экологические разрешения, тогда не внедрят наилучшие технологий​​​.

Правительство разберется с устаревшей нормативной базой в сфере экологии

По его словам, при этом до 2021 года, то есть в течение еще двух лет, действует старая нормативная база. Шохин подчеркнул, что «регуляторной гильотине» необходимо «отрубить все лишнее» к 1 января 2021 года. Иначе старые требования наложатся на новые при получении разрешений.

«Я согласен. Попрошу коллег в этом как можно быстрее разобраться», — ответил Путин.

Президент РФ согласился, что нужно разобраться с устаревшей нормативной базой в сфере экологии, а не переносить сроки внедрения наиболее доступных технологий.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #правительство #экология #рспп

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