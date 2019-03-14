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15:30   14 Марта 2019
Весь мир

Трамп намерен обсудить крупную торговую сделку с Великобританией

Трамп намерен обсудить крупную торговую сделку с Великобританией

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности своей администрации провести переговоры о крупной торговой сделке с Великобританией. Президент Штатов написал в Twitter, что оценивает потенциал сделки как безграничный.

 

Ранее глава США заявил, что наблюдает прогресс в торговых отношениях с Китайской Народной Республикой, но не намерен формировать события в этом ключе.

Трамп намерен обсудить крупную торговую сделку с Великобританией

Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы сделка была «правильной». Договоренности должны предусматривать структурные реформы со стороны КНР, в том числе, в области прав интеллектуальной собственности.

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Автор: Ольга Шпакова
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