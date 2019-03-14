Трамп намерен обсудить крупную торговую сделку с Великобританией

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности своей администрации провести переговоры о крупной торговой сделке с Великобританией. Президент Штатов написал в Twitter, что оценивает потенциал сделки как безграничный.

My Administration looks forward to negotiating a large scale Trade Deal with the United Kingdom. The potential is unlimited! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

Ранее глава США заявил, что наблюдает прогресс в торговых отношениях с Китайской Народной Республикой, но не намерен формировать события в этом ключе.

Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы сделка была «правильной». Договоренности должны предусматривать структурные реформы со стороны КНР, в том числе, в области прав интеллектуальной собственности.