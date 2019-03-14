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15:30   14 Марта 2019
Весь мир

Итальянский бизнес расширит присутствие в РФ

Итальянский бизнес расширит присутствие в РФ

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано в четверг, 14 марта, сообщил, что итальянский бизнес расширит присутствие на российской территории за счет прихода малых и средних предприятий. По его словам, перед бизнесменами стоит сложный, но захватывающий вызов — расширить продвижение товаров на российском рынке. 

«Нужна поддержка, особенно для малого и среднего бизнеса», — сказал Терраччано.

Итальянский бизнес расширит присутствие в РФ

Посол объяснил, что создание новых совместных предприятий способствует импорту итальянских машин и оборудования. Представители более 20 итальянских компаний прилетели в Воронеж, чтобы поучаствовать в бизнес-форуме стран. Паскуале Терраччано отметил, что Воронежская область «особо успешна для развития совместных производств».

«Крупные компании уже занимают здесь сильные позиции, например, Pirelli», — резюмировал посол.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #италия #экономика #бизнес

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