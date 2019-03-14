Итальянский бизнес расширит присутствие в РФ
Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано в четверг, 14 марта, сообщил, что итальянский бизнес расширит присутствие на российской территории за счет прихода малых и средних предприятий. По его словам, перед бизнесменами стоит сложный, но захватывающий вызов — расширить продвижение товаров на российском рынке.
«Нужна поддержка, особенно для малого и среднего бизнеса», — сказал Терраччано.
Посол объяснил, что создание новых совместных предприятий способствует импорту итальянских машин и оборудования. Представители более 20 итальянских компаний прилетели в Воронеж, чтобы поучаствовать в бизнес-форуме стран. Паскуале Терраччано отметил, что Воронежская область «особо успешна для развития совместных производств».
«Крупные компании уже занимают здесь сильные позиции, например, Pirelli», — резюмировал посол.
#Russia-#Italia: #Terracciano, promuovere imprenditoria sotto marchio #MadewithItaly ➡️???????????????? https://t.co/NXiLjkIjUW pic.twitter.com/IinqWPpHSb— Agenzia Nova (@agenzia_nova) March 14, 2019