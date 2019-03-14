Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проконтролировать и отреагировать на просьбы и запросы населения, которые поступили к «Большому разговору», чтобы «встряхнуть» страну.

Об этом он сообщил после переговоров с главой администрации Натальей Кочановой. Глава республики отметил, что правительство определилось по многим вопросам сферы экономики и интеграционных процессов, в частности в отношениях с Россией, Европейским союзом и международными организациями. Он поручил реализовать все найденные решения.

Лукашенко также обратил внимание на вопросы, которые белорусы направили к «Большому разговору». Порядка трех тысяч сообщений поступило за день до встречи лидера с представителями СМИ. Он указал, что ни один из вопросов не должен статься без ответа.

«Нужно взять под контроль все эти вопросы и встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей. Вопрос категорически важный!», — заявил Лукашенко.

На «Большом разговоре с президентом» Лукашенко общается с представителями СМИ и экспертами не в форме пресс-конференции, а путем диалога. Первое мероприятие подобного формата состоялось 3 февраля 2017 года и продлилось более семи часов.