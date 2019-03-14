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 Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

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15:49   14 Марта 2019
Россия

Место Алферова в Госдуме достанется Грудинину

Место Алферова в Госдуме достанется Грудинину

Президиум ЦК КПРФ в четверг принял решение о передаче мандата депутата в Госдуме, который освободился после смерти академика Жореса Алферова, директору совхоза имени Ленина, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лидера партии коммунистов Геннадия Зюганова.

«Мы пришли к единодушному мнению, что таким человеком должен быть Павел Грудинин», -заявил политик. Глава КПРФ отметил, что на заседании президиума ЦК рассматривался целый ряд кандидатур. 

Он подчеркнул, что «это коллективное решение». Кадровая комиссия изучала этот вопрос, добавил Зюганов.

Нобелевский лауреат по физике, член Российской академии наук Жорес Алферов скончался в 88 лет в ночь на 3 марта этого года. Причиной смерти академика стала острая сердечно-легочная недостаточность. 

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #кпрф #алферов #грудинин

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