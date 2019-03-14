Минфин рассчитает объем докапитализации банка «Дом.РФ» по поручению Путина

Российский президент Владимир Путин согласился с идеей о докапитализации финансового учреждения «Дом.РФ», которое до марта прошлого года было Агентством ипотечного жилищного кредитования.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он указал, что над этом должно «подумать» министерство финансов.

"Я согласен с выступавшими только что коллегами, нам нужны действенные механизмы, которые бы работали", - указал Путин.

Глава страны также напомнил, что «Дом.РФ» со своей стороны «принял необходимые на первом этапе решения». Докапитализацию необходимо осуществить, а также решить вопрос ее объема, подчеркнул он.

Российский союз промышленников и предпринимателей с 11 по 15 марта проводит ежегодную Неделю российского бизнеса. На событии пройдет множество форумов и конференций, а также съезд РСПП. Представители бизнеса и власти обсудят налоговую и финансовые системы, инвестиции, рынок труда и региональное экономическое партнерство. В НРБ поучаствуют заместители председателя правительства, представители администрации президента и Федерального собрания, главы министерств, члены Бюро правления союза, руководители региональных и отраслевых структур РСПП.