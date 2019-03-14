Способный нести ядерное оружие бомбардировщик США полетал у границ РФ
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, который способен нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, осуществил полет возле границ РФ. Самолет замечен в четверг, 14 марта, в районе Балтийского моря.
Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов. Военный самолет вылетел с авиабазы Барксдейл, которая находится в американском штате Луизиана. Бомбардировщик направился через воздушное пространство Германии на Балтику.
Над Балтийским морем в районе немецкого острова Рюген он направился в сторону морской границы Калининградской области. Высота полета составила 8,2 тысячи километров. Бомбардировщик летал с демонстративно включенным транспондером.
13:00 мск. Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США????????(OF 38th RS/55th WG) , #Boeing RC-135V Rivet Joint, бортовой номер 64-14845 , взлетевший с авиабазы Милденхолл???????? (#Mildenhall ,EGUN), производит разведывательный полёт окло границы Калининградской???????? области.#RC135 #USAF pic.twitter.com/ws1H76ZowK— PlaneRadar (@ua4wiy_) 14 марта 2019 г.
Одновременно у Калининградской области несколько часов летали американский разведывательный самолет RC-135V и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Они вылетели с авиабаз Милденхолл и Лоссимут в Великобритании.
Кроме того, возле калининградских морских границ обнаружен шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Калининградскую область поступил новый полковой комплект ЗРК ПВО С-400. Его поставят на боевое дежурство 15 марта.