Способный нести ядерное оружие бомбардировщик США полетал у границ РФ

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, который способен нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, осуществил полет возле границ РФ. Самолет замечен в четверг, 14 марта, в районе Балтийского моря.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов. Военный самолет вылетел с авиабазы Барксдейл, которая находится в американском штате Луизиана. Бомбардировщик направился через воздушное пространство Германии на Балтику.

Над Балтийским морем в районе немецкого острова Рюген он направился в сторону морской границы Калининградской области. Высота полета составила 8,2 тысячи километров. Бомбардировщик летал с демонстративно включенным транспондером.

Одновременно у Калининградской области несколько часов летали американский разведывательный самолет RC-135V и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Они вылетели с авиабаз Милденхолл и Лоссимут в Великобритании.

Кроме того, возле калининградских морских границ обнаружен шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Калининградскую область поступил новый полковой комплект ЗРК ПВО С-400. Его поставят на боевое дежурство 15 марта.