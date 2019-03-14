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15:22   14 Марта 2019
Россия

Способный нести ядерное оружие бомбардировщик США полетал у границ РФ

Способный нести ядерное оружие бомбардировщик США полетал у границ РФ

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, который способен нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, осуществил полет возле границ РФ. Самолет замечен в четверг, 14 марта, в районе Балтийского моря.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов. Военный самолет вылетел с авиабазы Барксдейл, которая находится в американском штате Луизиана. Бомбардировщик направился через воздушное пространство Германии на Балтику.

Над Балтийским морем в районе немецкого острова Рюген он направился в сторону морской границы Калининградской области. Высота полета составила 8,2 тысячи километров. Бомбардировщик летал с демонстративно включенным транспондером.

Одновременно у Калининградской области несколько часов летали американский разведывательный самолет RC-135V и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Они вылетели с авиабаз Милденхолл и Лоссимут в Великобритании.

Кроме того, возле калининградских морских границ обнаружен шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в Калининградскую область поступил новый полковой комплект ЗРК ПВО С-400. Его поставят на боевое дежурство 15 марта.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #балтика #калининградская область #самолет-разведчик

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