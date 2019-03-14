Путин призвал вернуться к ставке по ипотеке в 8%
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 марта, в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что ставка по ипотечным кредитам «чуть-чуть подросла». По его словам, сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 11 процентов.
«Нужно идти вниз, возвращаться», — сказал президент.
Министерство экономического развития РФ считает негативный эффект от поднятия налога на добавленную стоимость исчерпанным, продолжил Путин. Поэтому ставку по ипотечным кредитам нужно снизить до восьми процентов.
«А к 2024 году 7,8–7,9 процента», — резюмировал президент.
Российский лидер поучаствовал в пленарном заседании съезда РСПП и встретился с членами бюро общественной организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал важность общения Путина с бизнесменами.
#Москва, Пленарное заседание съезда РСПП: взаимодействие бизнеса и государства https://t.co/AKoyJHujQd pic.twitter.com/dHIWvRrdYS— Президент России (@KremlinRussia) March 14, 2019