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15:05   14 Марта 2019
Россия

Путин призвал вернуться к ставке по ипотеке в 8%

Путин призвал вернуться к ставке по ипотеке в 8%

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 марта, в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что ставка по ипотечным кредитам «чуть-чуть подросла». По его словам, сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 11 процентов.

«Нужно идти вниз, возвращаться», — сказал президент.

Министерство экономического развития РФ считает негативный эффект от поднятия налога на добавленную стоимость исчерпанным, продолжил Путин. Поэтому ставку по ипотечным кредитам нужно снизить до восьми процентов.

«А к 2024 году 7,8–7,9 процента», — резюмировал президент.

Российский лидер поучаствовал в пленарном заседании съезда РСПП и встретился с членами бюро общественной организации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал важность общения Путина с бизнесменами.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #экономика #ипотека #ставка #рспп

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