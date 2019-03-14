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15:04   14 Марта 2019
Россия

Путин попросил Минфин не спешить вносить экологические платежи в Налоговый кодекс

Путин попросил Минфин не спешить вносить экологические платежи в Налоговый кодекс

Российский лидер Владимир Путин отметил, что правительство должно обсудить этот вопрос с бизнес-сообществом.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент отметил, что бизнесу все равно, по каким каналам он платит, и неналоговые платежи становятся «неподъемными». Поэтому Минфин и предложил внести экологические платежи в Налоговый кодекс, объяснил Путин.

Он попросил главу Минфина Антона Силуанова не спешить с этим. Глава России отметил, что речь не идет о законопроекте, а об одной из идей Минфина.

Минфин и Кабмин обдумают, как работать по этому направлению, заверил Путин участников съезда РСПП.

1 марта на сайте Минфина обнародовали материалы, согласно которым в Налоговый кодекс РФ предлагается включить ряд неналоговых платежей, среди которых плата за экологический и курортный сбор, плата за пользование различными госреестрами и т.п.

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Автор: Ольга Шпакова
#путин #налоговый кодекс #силуанов

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