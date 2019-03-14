Госдума научит юристов работать с криптовалютой

Государственная дума открывает обучение очередного потока программы дополнительного образования в сфере криптовалют «Правовые основы и юридические практики работы с криптовалютой и блокчейн-проектами». Занятия начнутся 8 апреля и на протяжении месяца будут проходить в Москве, в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Лекторы курса – управленцы крупных организаций, технические специалисты, предприниматели и юристы, практикующие право в различных юрисдикциях. Программа охватывает всю историю правовых отношений, возникающих с внедрением цифровых технологий в повседневную жизнь. Сначала юристы подробно разбирают технические основы блокчейна и его инструментов: криптовалют, ICO и STO, майнинга, смарт-контрактов, а также изучают их практическое применение. Блокчейн изучается с точки зрения повышения эффективности работы бизнеса и государственных структур на примере реальных кейсов. Это помогает участникам понять влияние цифровой экономики на нашу жизнь. Также слушателей курса познакомят с инновационными технологическими решениями в сфере права и электронной коммерции.

Студенты рассмотрят нормативные акты всех аспектов блокчейн-технологии в России, США и Европе. Изучению налогового и уголовного права уделяется отдельное внимание: студенты разбирают налогообложение криптоактивовов и майнинг с точки зрения предпринимательской деятельности. Слушателям представят примеры мошенничества и преступлений в сфере блокчейн. На лекциях обсудят и возможность внедрения блокчейн-технологии в сферу авторского права и интеллектуальной собственности.

Помимо современных технологий, слушатели изучат уже существующую судебную и правоприменительную практику. Речь пойдет о банкротстве, блокировках сайтов криптообменников и разделе имущества.

Программа курса включает в себя не только теоретические лекции, но и проведение практических занятий. Посетители курса поиграют в бизнес-игры и отправятся на выездные мероприятия для закрепления изученного материала. Также студенты посетят Государственную Думу, Совет Федерации, корпорацию Mail.Ru Group и Технопарк «Сколково». Подробная программа курса представлена на сайте проекта.

После обучения студенты курса BCL начнут понимать политику государств и регулятивных органов в сфере криптовалют, научатся взаимодействовать с представителями власти и инвесторами, а также смогут самостоятельно реализовывать и обеспечивать юридическую поддержку бизнес-проектов в отрасли блокчейн. Добросовестно прошедшим весь курс слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации в РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Каждый участник программы получает доступ ко всем лекционным материалам курса. После программы участники становятся членами сообщества BCL, в котором деятельность юристов, специализирующихся на блокчейн, продолжится. Участники смогут общаться со специалистами в этой области и продолжать деятельность в сфере криптовалют.

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