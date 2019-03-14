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14:54   14 Марта 2019
Россия

АТОР указала на возможное снижение турпотока в Турцию в 2019 году

АТОР указала на возможное снижение турпотока в Турцию в 2019 году

Ассоциация туристических операторов России сообщила о возможном снижении турпотока в Турцию на 20 процентов в текущем году. Однако количество российских туристов может сохранить и даже превысить прошлогодний показатель.

Турецкие эксперты считают, что наибольшее количество туристов, которые посетят курорты страны в этом году, приедет из России и Германии — порядка шести и пяти с половиной миллионов человек соответственно.

Советник по культуре и туризму Турции в Москве Джелаль Кылыч указал, что российские показатели останутся на своих местах и даже могут вырасти благодаря ценовой политике отельеров Турции и сбалансированным турам операторов России. Граждане РФ уже привыкли к санкциям, под которыми «годами находится российская экономика», и готовы к путешествиям, отметил он.

АТОР указала на возможное снижение турпотока в Турцию в 2019 году

О тех же прогнозах говорит и глава Ассоциации турецких туристических агентств Фируз Багликая. Эксперт отмечает, что основной фактор, влияющий на туристический поток, — это сокращение перевозок из городов России.

Координатор одной из турецких авиакомпаний в странах СНГ и Восточной Европе Орхан Санджар не согласен с коллегами. Он отметил, что в прошлом году туроператоры переоценили спрос на направление, однако сейчас они более взвешенно оценивают возможности. Объем российско-турецких перевозок упал на 20 процентов в сравнении с 2018 годом.

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Автор: Анна Манц
#турция #туризм #пляж #экперты

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