МВД подготовило закон, позволяющий лицам без гражданства легализоваться в РФ

МВД РФ разработало законопроект об удостоверении личности для лиц без гражданства на российской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Александра Аксенова.

На специальном заседании СПЧ «Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества» он сообщил о «высшей степени готовности» законопроекта. Он вводит новый документ для лиц без гражданства, который дает возможность легализоваться в России.

По словам Аксенова, законопроект сейчас проходит межведомственное согласование.