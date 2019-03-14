Лавров считает легализацию каннабиса дорогой в «наркотический ад»

Легализация каннабиса во многих странах мира служит тревожным сигналом, так как такая политика по отношению кк наркотическому средству является прямой дорогой в «наркотический ад». Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на ведомственном сегменте 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая в настоящее время проходит в австрийской Вене.

Кроме того, российский министр напомнил об Итоговом документе 30-й Cпециальной сессии Генассамблеи ООН, в котором сказано, что решение мировой проблемы употребления и продажи наркотиков является «нашей общей и совместной ответственностью». Глава МИД РФ с сожалением заметил, что сейчас предпринимаются попытки размыть эту ответственность или перевернуть ее смысл.

«Глубокую тревогу вызывает легализация в ряде стран каннабиса под предлогом его употребления в рекреационных или в медицинских целях. Это — прямая дорога в «наркотический ад», — отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ уверен, что попытки «прикрыться» аргументами о правах человека не могут восприниматься всерьез. Он также подчеркнул, что в России уже стартовала разработка Стратегии государственной антинаркотической политики, которая рассчитана до 2030 года.