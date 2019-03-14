Двое боевиков в Ставропольском крае присягнули запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* и планировали совершить теракт, но были нейтрализованы силовиками. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Ночью с 13 на 14 марта сотрудники ФСБ получили информацию о возможном перемещении на автомобиле вооруженных боевиков в Шпаковском районе. Вблизи хутора Балки силовики попытались остановить подозрительную машину, но пассажиры автомобиля открыли огонь из автоматов, кинули в оперативников гранату и попытались скрыться. Сотрудники ФСБ открыли ответный огонь. Началась перестрелка, в ходе которой двое бандитов были нейтрализованы.

Личности предполагаемых террористов заранее установлены следствием. По данным оперативников, мужчины являлись уроженцами Волгоградской области и приехали в Ставропольский край для подготовки своих преступлений. Полицейские установили, что оба нейтрализованных являлись сторонниками «Исламского государства»*. На месте перестрелки нашли оружие, гранату и боеприпасы.

Ранее следствие обвинило четырех предполагаемых сторонников «Исламского государства»* в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Никто из подсудимых не признает причастность к инкриминируемым преступлениям, но адвокат одного из подсудимых утверждает, что его подзащитный не хотел массовых смертей, а желал убить артиста Филиппа Киркорова.

*террористическая организация, запрещенная судом на территории России.