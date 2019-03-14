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14:26   14 Марта 2019
Россия

Советовавший диабетикам похудеть депутат ГД заявил, что его неправильно поняли

Советовавший диабетикам похудеть депутат ГД заявил, что его неправильно поняли

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, который посоветовал больным сахарным диабетом похудеть, чтобы поправить здоровье, объяснил свои слова. Депутат от Алтайского края считает, что журналисты его неправильно интерпретировали.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее в СМИ и соцсетях Герасименко раскритиковали за реплику в Госдуме о том, что похудение эффективнее при лечении диабета, чем лекарства. Это произошло во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом.

Позже инициатор законопроекта Федот Тумусов раскритиковал позицию коллеги в своем в Facebook. По его словам, тот считает, что диабетиков вылечит похудение, и им не понадобится инсулин.

Герасименко объяснил, что лишь напомнил депутатам о профилактике сахарного диабета. По его словам есть люди, которые сбросили лишние килограммы и практически прекратили прием инсулина.

«Речь шла именно о профилактике, а не о том, что человек вылечится, похудев. Просто меня не так поняли», — подчеркнул депутат. 

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #диабет #герасименко

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