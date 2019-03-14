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14:03   14 Марта 2019
Россия

Путин поручил ускорить принятие законопроекта о защите капиталовложений

Путин поручил ускорить принятие законопроекта о защите капиталовложений

Президент Владимир Путин поручил ускорить подготовку и принятие законопроекта о поощрении и защите капиталовложений, но не в ущерб качеству документа. Об этом он заявил во время пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает ТАСС.

Президент сообщил о своей осведомленности относительно неопределенности его коллег в правительстве по поводу законопроекта о поощрении и защите капиталовложений. Он отметил, что документ кардинально новый по ряду положений и сложный, из-за чего требуется тщательно проанализировать все детали.

«Тем не менее, не в ущерб его качеству (законопроекта - прим. ред.) нужно ускорить работу, завершить ее в максимально короткие сроки, обязательно учитывая позицию бизнеса и деловых объединений», — заключил Владимир Путин.

Сегодня Государственная дума приняла закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок, инициированный Владимиром Путиным. Теперь за создание и лидерство в ОПГ предполагается тюремный срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. 

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Автор: Александра Леснова
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