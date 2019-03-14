Путин ждет, что банки и застройщики будут слажено работать через эскроу-счета

Российский лидер Владимир Путин рассчитывает, что банки и застройщики будут вести слаженную работу по новому механизму финансирования строительства с целью наращивания его темпов, а не снижения. Об этом глава государства сообщил во время пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Мы все понимаем, что это (эскроу-счета — прим.ред.) — новый для отрасли инструмент, и мы все вместе должны наладить работу так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать темпы строительства», — заметил Путин.

По словам президента РФ, наиболее серьезное значение в данном процессе имеет четкое прозрачное взаимодействие банков и компаний, а также создание стимулов для кредитования стройки. Кроме того, Путин сообщил, что источники финансирования социальной и инженерной инфраструктуры должны быть ясны.

«Мы уже говорили много раз об этом, встречались со многими коллегами», — добавил глава РФ.

Президент призвал всех участников, у которых остались вопросы по данной теме, высказать их.