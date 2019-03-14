На днях Крым отпразднует пятилетний юбилей воссоединения с Россией. О первых шагах интеграции региона рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Крым пришел к референдуму 16 марта 2014 года с негативным наследием от Украины. Главным минусом стала ветхая инфраструктура и плохое состояние дорог. Износ сетей водоснабжения в тот момент составлял от 70 до 100 процентов, рассказал Аксенов. Украина довольно быстро «выветрилась» из крымской атмосферы и из сознания людей, отметил он.

Планируется, что до 2022 года Крым достигнет среднероссийских показателей социально-экономического развития.

Вскоре после референдума Крым столкнулся с блокадами Украины – около 80% пресной воды и электричества Крым получал с Украины. Блокады стали серьезным вызовом, однако сейчас полуостров не зависит от киевского сумасшедшего режима, сказал Аксенов.

За пять лет в Крыму с нуля появились новые объекты - Крымский мост, аэровокзальный комплекс Международного аэропорта «Симферополь», и трасса Таврида, электростанции, детские образовательные учреждения и т.д. Объемы промышленного производства за пятилетку увеличились вдвое, подчеркнул глава региона.

Самостоятельные доходы Крыма выросли в сравнении с украинскими временами почти в два с половиной раза.

Также корреспондент обсудил с Аксеновым тот факт, что из-за перехода под российскую юрисдикцию Крым оказался под санкциями Запада. Политик отметил, что они практически не оказали влияния на развитие экономики и социальной сферы.

В России либералы утверждают, что страна якобы много потеряла с присоединением Крыма. Однако отказ от защиты Крыма означал бы национальную катастрофу. Поэтому в 2014 году президент РФ Владимир Путин принял единственно правильное решение, подчеркнул Аксенов.