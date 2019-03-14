Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что решение по постройке высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Нижний Новгород ожидается в ближайшие недели. Он отметил, что в внутри правительства разные мнения по этому поводу.

Министерство финансов пока сомневается в том, насколько обоснованно строительство высокоскоростной дороги из столицы России в Нижний Новгород. Окончательную судьбу проекта, одобренного сегодня правительством, решит президент Владимир Путин. Первым проект постройки трассы «Москва - Нижний» поддержал вице-премьер Максим Акимов, а позже решение согласовал и премьер Дмитрий Медведев.

Сегодня утром издание «Ведомости» сообщило, что правительство одобрило начало строительства высокоскоростных магистралей в России. Стоимость проекта железнодорожной ветки составит 621 миллиард рублей. В случае успешной работы железная дорога может быть продлена до Казани, но такой вариант развития событий предусматривает дополнительные затраты на проект. В этом случае стоимость строительства дороги увеличится в три раза.

Ранее «Политика Сегодня» писали о планах запустить железнодорожное сообщение между Берлином и Петербургом. Железная дорога будет проходить через Калининград. Также будут задействованы уже проложенные ветки на территории Прибалтики и Польши.