Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

 Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае

Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае
Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

 Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным
Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

 Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года
Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

 Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае

Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае
Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

 Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным
Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

 Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года
14:08   14 Марта 2019
Россия

Политологи оценили планы Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного

Политологи оценили планы Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложит включить спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в тройку кандидатов в сенаторы от исполнительной власти Северной столицы, передает РБК. Пресс-секретарь председателя СФ РФ Владислав Пономаренко отметил, что точная информация появится после официального старта избирательной кампании, когда в нее вступят участники и станут кандидатами.

«А до этого момента еще очень далеко», — резюмировал пресс-секретарь Матвиенко.

Политологи оценили планы Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного

Представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик отметил, что в стране Валентина Матвиенко третий по должности человек после президента и председателя правительства. По его словам, выдвигать кого-либо до начала избирательной кампании — неправомерно как с юридической точки зрения избирательного законодательства, так и с политической целесообразности.

Политолог объяснил ИА «Невские Новости», что план Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Петербурга говорит об отсутствии напряжения между врио губернатора и партией «Единая Россия». С одной стороны — преемственность с властью, ведь Матвиенко экс-глава Петербурга, а с другой — федеральный политический ресурс, который Беглов активно использует.

«Безусловно, повторюсь, все это пока на уровне рекомендаций, планов и предположений и окончательно станет известно только после официального старта избирательной кампании»,  — добавил Соловейчик.

Политологи оценили планы Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного

Политолог назвал предсказуемым подход Беглова. В начале 2019 года говорили о возможном уходе Матвиенко из большой политики. Якобы у председателя СФ РФ проблемы со здоровьем, но это все остается лишь слухами.

«Очевидно, что состояние здоровья позволяет ей вновь претендовать не только на членство в СФ, но и на руководство верхней палатой Федерального собрания»,  — считает Соловейчик.

Политолог добавил, что в Петербурге у Матвиенко есть давние политические противники. Он напомнил о главе фракции «Партии роста» в петербургском ЗакСе Оксане Дмитриевой, которая еще с 1998 года конфликтует с Матвиенко.

«Соответственно, такого рода обстоятельства активизируют городскую оппозицию. Это повысит интерес горожан к предстоящему действию и повысит тем самым явку», — резюмировал Соловейчик.

Политологи оценили планы Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что план Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного свидетельствует об отсутствии межличностного конфликта. По его словам, врио губернатора Петербурга и председатель СФ РФ приостановили принятый в Государственной думе закон о размещении хостелов в домах, что серьезнейшим образом ударило бы по туристической отрасли Северной столицы.

«Матвиенко и Беглов готовы вместе работать на благо Петербурга в тех областях, где взаимные действия будут полезны горожанам», — считает политолог. 

Говоря о федеральном уровне и федеральной повестке дня, продолжил Дмитрий Солонников, то выдвижение Матвиенко в сенаторы и спикера палаты — решение федерального центра, а не только городских властей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #матвиенко #петербург #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...