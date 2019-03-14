Политологи оценили планы Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложит включить спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в тройку кандидатов в сенаторы от исполнительной власти Северной столицы, передает РБК. Пресс-секретарь председателя СФ РФ Владислав Пономаренко отметил, что точная информация появится после официального старта избирательной кампании, когда в нее вступят участники и станут кандидатами.

«А до этого момента еще очень далеко», — резюмировал пресс-секретарь Матвиенко.

Представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик отметил, что в стране Валентина Матвиенко третий по должности человек после президента и председателя правительства. По его словам, выдвигать кого-либо до начала избирательной кампании — неправомерно как с юридической точки зрения избирательного законодательства, так и с политической целесообразности.

Политолог объяснил ИА «Невские Новости», что план Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Петербурга говорит об отсутствии напряжения между врио губернатора и партией «Единая Россия». С одной стороны — преемственность с властью, ведь Матвиенко экс-глава Петербурга, а с другой — федеральный политический ресурс, который Беглов активно использует.

«Безусловно, повторюсь, все это пока на уровне рекомендаций, планов и предположений и окончательно станет известно только после официального старта избирательной кампании», — добавил Соловейчик.

Политолог назвал предсказуемым подход Беглова. В начале 2019 года говорили о возможном уходе Матвиенко из большой политики. Якобы у председателя СФ РФ проблемы со здоровьем, но это все остается лишь слухами.

«Очевидно, что состояние здоровья позволяет ей вновь претендовать не только на членство в СФ, но и на руководство верхней палатой Федерального собрания», — считает Соловейчик.

Политолог добавил, что в Петербурге у Матвиенко есть давние политические противники. Он напомнил о главе фракции «Партии роста» в петербургском ЗакСе Оксане Дмитриевой, которая еще с 1998 года конфликтует с Матвиенко.

«Соответственно, такого рода обстоятельства активизируют городскую оппозицию. Это повысит интерес горожан к предстоящему действию и повысит тем самым явку», — резюмировал Соловейчик.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что план Беглова выдвинуть Матвиенко в сенаторы от Смольного свидетельствует об отсутствии межличностного конфликта. По его словам, врио губернатора Петербурга и председатель СФ РФ приостановили принятый в Государственной думе закон о размещении хостелов в домах, что серьезнейшим образом ударило бы по туристической отрасли Северной столицы.

«Матвиенко и Беглов готовы вместе работать на благо Петербурга в тех областях, где взаимные действия будут полезны горожанам», — считает политолог.

Говоря о федеральном уровне и федеральной повестке дня, продолжил Дмитрий Солонников, то выдвижение Матвиенко в сенаторы и спикера палаты — решение федерального центра, а не только городских властей.