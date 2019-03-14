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Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

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13:34   14 Марта 2019
Весь мир

Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что страна собирается выделить Сирийской Арабской Республике 1,44 миллиарда евро для гуманитарной помощи населению.

Как заявил министр, пока в САР не установились безопасные и достойные условия для возвращения населения, мир не должен оставлять людей там и в соседних странах.

Германия выступает вторым по величине донором гуманитарной помощи в Сирии, подчеркнул он.

Как стало известно в марте, Евросоюз выделит полтора миллиарда евро для сирийских беженцев, оказавшихся в Турции. Также в течение двух лет ЕС передаст транш в размере одного миллиарда евро на гуманитарную помощь сирийскому народу.

Ранее сообщалось, что Россия за сутки провела две гуманитарные акции в Сирии. 

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Автор: Ольга Шпакова
#сирия #германия #беженцы #гуманитарная помощь

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