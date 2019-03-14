«Аэрофлот» забыла, что приложение компании обновлялось три дня назад

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

 Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае

Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае
Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

 Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным
Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

 Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года
Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

Аксенов рассказал о развитии Крыма за пять лет в составе России

 Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае

Двое боевиков, планировавших теракт, нейтрализованы в Ставропольском крае
Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

 Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным
Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

Германия выделит Сирии 1,44 миллиарда евро на гумпомощь населению

 Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года
13:47   14 Марта 2019
Россия

«Аэрофлот» забыл, что приложение компании обновлялось три дня назад

«Аэрофлот» забыл, что приложение компании обновлялось три дня назад

Авиакомпания «Аэрофлот» ответила на публикацию «360» о том, что перевозчик решил потратить 260 миллионов рублей на новый дизайн собственного сайта и мобильных приложений.

«Сайт Аэрофлота не обновлялся с 2010 года, а мобильное приложение — с 2012-го. С учетом новых подходов и скорости развития IT-технологий возникла необходимость провести обновление", - заявили в компании.

«Аэрофлот» забыла, что приложение компании обновлялось три дня назад

Заявления «Аэрофлот» о том, что сайт и мобильное приложение не модернизировались на протяжении семи-девяти лет, конечно, сильно преувеличены. Если обратить внимание на приложение для смартфонов авиакомпании, размещенное в App Store, последнее обновление в нем произошло не в 2012 году, как заверяют издание представители «Аэрофлота», а всего три дня назад. Был исправлен «ряд ошибок, связанных с процессом покупки билетов», а также добились услуги по заказу трансфера, отмечает разработчик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #аэрофлот #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...