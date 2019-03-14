«Аэрофлот» забыла, что приложение компании обновлялось три дня назад

Авиакомпания «Аэрофлот» ответила на публикацию «360» о том, что перевозчик решил потратить 260 миллионов рублей на новый дизайн собственного сайта и мобильных приложений.

«Сайт Аэрофлота не обновлялся с 2010 года, а мобильное приложение — с 2012-го. С учетом новых подходов и скорости развития IT-технологий возникла необходимость провести обновление", - заявили в компании.

Заявления «Аэрофлот» о том, что сайт и мобильное приложение не модернизировались на протяжении семи-девяти лет, конечно, сильно преувеличены. Если обратить внимание на приложение для смартфонов авиакомпании, размещенное в App Store, последнее обновление в нем произошло не в 2012 году, как заверяют издание представители «Аэрофлота», а всего три дня назад. Был исправлен «ряд ошибок, связанных с процессом покупки билетов», а также добились услуги по заказу трансфера, отмечает разработчик.