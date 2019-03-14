Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX на территории Российской Федерации. Об этом проинформировали в ведомстве.

Накануне аналогичный запрет сделали органы гражданской авиации Молдавии. Запрет на полеты в этой стране распространился как на лайнеры молдавских авиакомпаний, так и на осуществление иностранных рейсов в воздушном пространстве республики. Распоряжение сделано для обеспечения безопасности пассажиров и населения Молдавии.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился сразу после взлета близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В авиакатастрофе погибли 157 человек, никто не выжил. В числе пассажиров были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

За пять месяцев до катастрофы в Индонезии рухнул Boeing этой же модели. После происшествия в Эфиопии многие страны отказались от использования самолета до выяснения причин крушения.