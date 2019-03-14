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13:03   14 Марта 2019
Россия

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX на территории Российской Федерации. Об этом проинформировали в ведомстве.

Накануне аналогичный запрет сделали органы гражданской авиации Молдавии. Запрет на полеты в этой стране распространился как на лайнеры молдавских авиакомпаний, так и на осуществление иностранных рейсов в воздушном пространстве республики. Распоряжение сделано для обеспечения безопасности пассажиров и населения Молдавии.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился сразу после взлета близ эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В авиакатастрофе погибли 157 человек, никто не выжил. В числе пассажиров были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

За пять месяцев до катастрофы в Индонезии рухнул Boeing этой же модели. После происшествия в Эфиопии многие страны отказались от использования самолета до выяснения причин крушения.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #безопасность #росавиация #воздушное пространство #boeing 737 max

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