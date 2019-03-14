Медведев проведет селекторное совещание по подготовке к сельхозработам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 14 марта, в ходе заседания правительства сообщил, что проведет селекторное совещание по подготовке к весенним полевым работам. По его словам, нужно оценить готовность к проведению сельхозработ, которые уже начались в южных регионах страны.

«Мы сейчас оценим именно готовность, а потом я хотел бы провести отдельный селектор», — сказал Медведев.

К селекторному совещанию по подготовке к весенним полевым работам подключат регионы, продолжил премьер-министр. Правительство рассчитывает на хороший урожай в 2019 году, поэтому аграриев нужно обеспечить всем необходимым.

«С точки зрения правительства, это, прежде всего, конечно, финансирование», — отметил Медведев.

Кабмин в 2019 году направит на развитие сельского хозяйства более 303 миллиардов рублей, что почти на 50 миллиардов больше, чем в прошлом году. Регионы уже получили около трети этих денег.