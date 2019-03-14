Госдума попросит Медведева решить проблему доведения средств на нацпроекты до регионов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился направить обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по вопросам эффективного доведения до регионов средств на реализацию нацпроектов.

Соответствующее поручение адресовано Комитету по бюджету и налогам на пленарном заседании, которое состоялось 14 марта. Глава комитета Андрей Макаров заявил о том, что огромные средства федерального и региональных бюджетов «лежат мертвым грузом на счетах казначейства».

Деньги не задействованы в экономике и не идут на реализацию нацпроектов, отметил Макаров. По его словам, выделенных в федеральном бюджете средств на нацпроекты лишь 1,4% ушло в регионы. Он напомнил о практике принятие бюджета в ноябре, после которого деньги начинают работу в экономике лишь через полгода.

Володин в ответ на доклад призвал Госдуму отреагировать и предложил направить к Медведеву обращение по вопросу эффективности доведения средств федерального бюджета до регионов на нацпроекты.

«Если необходимо будет, попросим (у Медведева - прим. ред.) проведения совместного совещания с участием руководителей профильных комитетов», — добавил Володин.

Предложение Володина поддержали все фракции.