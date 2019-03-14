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12:57   14 Марта 2019
Россия

Госдума попросит Медведева решить проблему доведения средств на нацпроекты до регионов

Госдума попросит Медведева решить проблему доведения средств на нацпроекты до регионов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился направить обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву по вопросам эффективного доведения до регионов средств на реализацию нацпроектов.

Соответствующее поручение адресовано Комитету по бюджету и налогам на пленарном заседании, которое состоялось 14 марта. Глава комитета Андрей Макаров заявил о том, что огромные средства федерального и региональных бюджетов «лежат мертвым грузом на счетах казначейства».

Деньги не задействованы в экономике и не идут на реализацию нацпроектов, отметил Макаров. По его словам, выделенных в федеральном бюджете средств на нацпроекты лишь 1,4% ушло в регионы. Он напомнил о практике принятие бюджета  в ноябре, после которого деньги начинают работу в экономике лишь через полгода. 

Володин в ответ на доклад призвал Госдуму отреагировать и предложил направить к Медведеву обращение по вопросу эффективности доведения средств федерального бюджета до регионов на нацпроекты.

«Если необходимо будет, попросим (у Медведева - прим. ред.) проведения совместного совещания с участием руководителей профильных комитетов», — добавил Володин.

Предложение Володина поддержали все фракции.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #медведев #володин #нацпроекты

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