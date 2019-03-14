Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

Премьер-министр Латвии Кришьянс Кариньш попросил членов правительства не принимать участие в «Дне легионера СС», отмечаемого в Риге 16 марта.

Латвийский премьер заявил, что почтить память латвийских солдат можно 11 ноября: в этот день страна отмечает День Лачплесиса, посвященный героям, павшим за освобождение Латвии в 1919 году. Сто лет назад в этот день вооруженные латвийские формирования сражались за независимость с наступавшими на Ригу войсками Германии.

Кариньш подчеркнул, что все желающие «отметить» день легионера СС могут 16 марта прийти на кладбище в Лестене, где захоронены легионеры, а не собирать шествие у памятника Свободы.

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит организованное шествие участников латышского легиона войск СС и присоединившихся к ним последователей. В прошлом году в нацистском шествии участвовали 1500 человек. Такая практика вызывает осуждение антифашистских организаций всего мира, а Россия неоднократно осуждала подобные мероприятия в прибалтийской стране.

Латышский добровольческий легион СС собрали в феврале 1943 года после поражения нацистов под Сталинградом. Эти подразделения выполняли нацистские карательные рейды в Польше, Белоруссии, Новогородской и Ленинградской областях СССР. Латышские нацисты были уличены Нюрнбергским трибуналом в массовых расстрелах мирного населения и убийстве военнопленных.

Ранее «Политика Сегодня» сообщало о деле, открытом российскими следователями против главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Он обвиняется в использовании служебного положения в целях реабилитации нацизма. По мнению СК, Вятрович отрицает факт принадлежности украинских националистов времен Второй мировой войны к войскам СС и игнорирует их преступления против мирного населения, доказанные Международным трибуналом.