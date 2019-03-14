Путин 14 марта встретится с бизнесменами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 14 марта, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ поучаствует в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, передает Федеральное агентство новостей.

«Сегодня день большого бизнеса», — сказал представитель Кремля.

Президент выступит на съезде, послушает выступления других участников и традиционно ответит на вопросы. Песков назвал важным мероприятием съезд РСПП, потому что роль бизнеса в реализации проектов, которые сейчас выполняются, трудно переоценить.

«Общение президента с крупными предпринимателями носит абсолютно критическое значение», — подчеркнул представитель Кремля.

После заседания Путин встретится с членами бюро РСПП. Песков напомнил, что подобные встречи всегда проходят в закрытом формате. Бизнесменам, промышленникам и работодателям нужно откровенно поговорить и задать вопросы, которые они считают необходимыми.