Песков прокомментировал планы США провести испытания запрещенных ДРСМД ракет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Штатов провести испытания запрещенных ДРСМД ракет.

Он заявил, что Россия категорически не согласна с упреками в том, что она якобы не соблюла условий документа. Москва аргументированно продемонстрировала, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения. Использование Америкой ряда систем, которые де-факто нарушали положения ДРСМД, и привело к этому.

Песков подчеркнул, что именно США, а не Россия, нарушали положения Договора, и заранее включили в проект бюджета пункт о мерах по этим ракетам.

Таким образом представитель Кремля отметил на вопрос от «Коммерсант-ФМ» про планы Пентагона провести испытания ракет, которые были запрещены ДРСМД.

Ранее Washington Post сообщил, что Вашингтон намерен в этом году испытать ракеты, запрещенные ДРСМД.