Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев проведет селекторное совещание по подготовке к сельхозработам

Медведев проведет селекторное совещание по подготовке к сельхозработам

 Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max
Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

 Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным
Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

 КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека
Медведев проведет селекторное совещание по подготовке к сельхозработам

Медведев проведет селекторное совещание по подготовке к сельхозработам

 Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max

Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Max
Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

 Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным

Украинский вице-адмирал считает «москитный флот» бесполезным
Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

 КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека

КНР сделала представление США после публикации доклада о правах человека
12:46   14 Марта 2019
Россия

Песков прокомментировал планы США провести испытания запрещенных ДРСМД ракет

Песков прокомментировал планы США провести испытания запрещенных ДРСМД ракет

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Штатов провести испытания запрещенных ДРСМД ракет.

Он заявил, что Россия категорически не согласна с упреками в том, что она якобы не соблюла условий документа. Москва аргументированно продемонстрировала, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения. Использование Америкой ряда систем, которые де-факто нарушали положения ДРСМД, и привело к этому.

Песков подчеркнул, что именно США, а не Россия, нарушали положения Договора, и заранее включили в проект бюджета пункт о мерах по этим ракетам.

Таким образом представитель Кремля отметил на вопрос от «Коммерсант-ФМ» про планы Пентагона провести испытания ракет, которые были запрещены ДРСМД.

Ранее Washington Post сообщил, что Вашингтон намерен в этом году испытать ракеты, запрещенные ДРСМД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сша #песков #пентагон #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...