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12:29   14 Марта 2019
Россия

Путин выступит в рамках Международного арктического форума в Петербурге

Путин выступит в рамках Международного арктического форума в Петербурге

Российский лидер Владимир Путин планирует выступление в рамках Пятого Международного арктического форума. Мероприятие состоится 9-10 апреля в Петербурге.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что тема форума в 2019 году звучит как «Арктика — океан возможностей»

«Это международное мероприятие с дискуссиями, панельными обсуждениями, выступлением президента» — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил журналистам, что аккредитация СМИ на форум закончится 20 марта. Ранее стало известно, что на Пятом международном арктическом форуме-2019 пройдут мероприятия по всем ключевым темам по развитию арктических регионов.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #форум #песков #арктика

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