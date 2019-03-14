Владимир Путин и Карин Кнайсль обменялись мнениями по поводу российско-австрийских двусторонних отношений и провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки дня. Во время беседы Кнайсль и Путин рассмотрели как региональные конфликты, так и общую ситуацию в России и Европе. Об этом сообщает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что между Россией и Австрией отношения развиваются весьма динамично, российская сторона дорожит этими отношениями и поэтому на различных уровнях они будут продолжаться, наверняка и на высоком и высшем уровнях. Пока никакой точной информации нет, но в целом динамика развития весьма позитивная.

Ранее Карин Кнайсль рассказывала журналистам о своих хороших отношениях с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В октябре Кнайсль заявляла, что региональные конфликты, в том числе и на Ближнем Востоке, необходимо решать только при участии России. Она подчеркнула, что Австрия за время председательства в Совете ЕС активно выступала за улучшение диалога между ЕС и Россией.