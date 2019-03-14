Епископ Царскосельский Маркелл умер в Петербурге

Петербургская епархия РПЦ в четверг, 14 марта, сообщила, что епископ Царскосельский Маркелл скончался на 67-м году жизни после продолжительной онкологической болезни. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отпоет новопреставленного епископа Маркелла в субботу, 16 марта, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

Церковная служба начнется в 11 часов дня по местному времени. Похоронят епископа Маркелла на Никольском кладбище монастыря. В Петербургской митрополии отметили, что епископ Маркелл развивал церковную жизнь Северной столицы, руководил епархиальным отделом по взаимодействию со спортивными организациями.

«С его именем связано возрождение царскосельских святынь», — резюмировали в митрополии.