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12:26   14 Марта 2019
Россия

Епископ Царскосельский Маркелл умер в Петербурге

Епископ Царскосельский Маркелл умер в Петербурге

Петербургская епархия РПЦ в четверг, 14 марта, сообщила, что епископ Царскосельский Маркелл скончался на 67-м году жизни после продолжительной онкологической болезни. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отпоет новопреставленного епископа Маркелла в субботу, 16 марта, в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры

Церковная служба начнется в 11 часов дня по местному времени. Похоронят епископа Маркелла на Никольском кладбище монастыря. В Петербургской митрополии отметили, что епископ Маркелл развивал церковную жизнь Северной столицы, руководил епархиальным отделом по взаимодействию со спортивными организациями.

«С его именем связано возрождение царскосельских святынь», — резюмировали в митрополии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#санкт-петербург #общество #епископ #царскосельский маркелл

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