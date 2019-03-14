Поставки F-35 в Турцию начнутся в ноябре 2019 года

Анкара ожидает поставок американских военных истребителей пятого поколения F-35 в ноябре 2019 года. Турецкие пилоты и техперсонал продолжают обучаться в США.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. По его словам, турецкая сторона ведет работы по подготовке инфраструктуры для истребителей.

Глава оборонного ведомства также отметил, что пилоты и технический персонал Турции продолжают обучаться в Соединенных Штатах. Новые F-15 будут дислоцироваться на авиабазе в Малатье, добавил он.

При этом ранее 5 марта главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал США Кертис Скапаротти порекомендовал не передавать Турции истребители пятого поколения F-35, если Анкара закупит у Москвы зенитные ракетные системы С-400.