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Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

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12:37   14 Марта 2019
Россия

Минтранс РФ объяснил проблемы Boeing 737 Max недостатками разработки

Минтранс РФ объяснил проблемы Boeing 737 Max недостатками разработки

Причинами авиакатастроф Boeing 737 Max 8 являются недостатки разработки и сертификации. Такое заявление на коллегии Росавиации сделал заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

«Предстоит еще немало усилий приложить в этом году к формированию системы сертификации в РФ», — отметил замглавы ведомства.

Множество стран и авиакомпаний отказываются от эксплуатации последней модели Boeing. Мировая общественность обеспокоена тем, что возможные неполадки в лайнерах могут вести к трагическим катастрофам.

Минтранс РФ объяснил проблемы Boeing 737 Max недостатками разработки

В воскресенье, 10 марта в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX 8. На борту судна на момент падения находились 157 человек, никому не удалось выжить. Ситуация с данной моделью самолета осложнена потому, что за последние полгода это уже второй такой случай с Boeing 737 MAX 8. В конце октября прошлого года самолет авиакомпании AirAsia рухнул у берегов Яванского моря. Жертвами катастрофы стали 189 человек.

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Автор: Алла Ларионова
#минтранс #boeing

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