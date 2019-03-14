Минтранс РФ объяснил проблемы Boeing 737 Max недостатками разработки

Причинами авиакатастроф Boeing 737 Max 8 являются недостатки разработки и сертификации. Такое заявление на коллегии Росавиации сделал заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

«Предстоит еще немало усилий приложить в этом году к формированию системы сертификации в РФ», — отметил замглавы ведомства.

Множество стран и авиакомпаний отказываются от эксплуатации последней модели Boeing. Мировая общественность обеспокоена тем, что возможные неполадки в лайнерах могут вести к трагическим катастрофам.

В воскресенье, 10 марта в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX 8. На борту судна на момент падения находились 157 человек, никому не удалось выжить. Ситуация с данной моделью самолета осложнена потому, что за последние полгода это уже второй такой случай с Boeing 737 MAX 8. В конце октября прошлого года самолет авиакомпании AirAsia рухнул у берегов Яванского моря. Жертвами катастрофы стали 189 человек.