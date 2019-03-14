Депутат, оскорбивший малоимущих пенсионеров в Волгограде, ушел в отставку

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев досрочно сложил свои полномочия из-за сказанных ранее слов в адрес малоимущих пенсионеров, которых чиновник назвал «тунеядцами и алкашами». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Волгоградской областной думы.

6 марта на заседании областной думы обсуждался вопрос о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, вынужденных жить на доход ниже прожиточного минимума. Член «Единой России» и 64-летний бывший топ-менеджер «Газпрома» Гасан Набиев некорректно высказался о пожилых малоимущих людях, которые, по его мнению, «сами создали себя малоимущими». Депутат Набиев сделал вывод о том, что низкие пенсии получают «тунеядцы и алкаши». В тот же день руководитель волгоградского отделения ЕР в местном парламенте Сергей Горняков заверил корреспондента «Политики Сегодня» в том, что «партия будет реагировать» без промедления. 13 марта Набиев по решению президиума партии был исключен из «Единой России».

Видео с выступлением депутата Набиева, слова которого возмутили общественность, опубликовал вологодский телеканал «Высота 102».