Контрабанда 150 попугаев остановлена в Ростовской области

Пограничники задержали двух контрабандистов в ростовском поселке Чертково. Подельники из Украины передали им через госграницу сумки с десятками попугаев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по региону. По ее данным, в сумке находилось 150 декоративных птиц. Технические средства охраны границы своевременно зафиксировали подозрительное движение вблизи государственной границы и позволили задержать контрабандистов.

На задержанных завели дела об административных правонарушениях, с них взяли подписку о невыезде. Рыночная стоимость изъятых попугаев составляет около 150 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе. Птиц временно передали для хранения в один из местных зоомагазинов.

Чертково — поселок в Ростовской области, который образует практически единый населенный пункт с сопредельным поселком Меловое Меловского района Луганской области Украины.