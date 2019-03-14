Герасимов считает, что нужно укрепить сотрудничество стран СНГ для борьбы с терроризмом

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов указывает на необходимость укрепить сотрудничество стран СНГ с целью совместного противостояния международному терроризму и различным военным угрозам.

«Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества», — заявил Герасимов во время заседания комитета начальников штабов вооруженных сил стран-членов СНГ​​​.

Высокопоставленный российский военный уверен, что комитет начальников штабов, за учетом вызовов и угроз современности, последовательно выстраивает взаимодействие в сфере обороны и военного сотрудничества на практике. При этом, по словам Герасимова, совместные мероприятия распространяются на важнейшие направления оперативной и боевой подготовки.