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Премьер Латвии призвал министров не участвовать в шествии легионеров СС

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11:54   14 Марта 2019
Россия

Герасимов считает, что нужно укрепить сотрудничество стран СНГ для борьбы с терроризмом

Герасимов считает, что нужно укрепить сотрудничество стран СНГ для борьбы с терроризмом

Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов указывает на необходимость укрепить сотрудничество стран СНГ с целью совместного противостояния международному терроризму и различным военным угрозам.

«Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества», — заявил Герасимов во время заседания комитета начальников штабов вооруженных сил стран-членов СНГ​​​.

Высокопоставленный российский военный уверен, что комитет начальников штабов, за учетом вызовов и угроз современности, последовательно выстраивает взаимодействие в сфере обороны и военного сотрудничества на практике. При этом, по словам Герасимова, совместные мероприятия распространяются на важнейшие направления оперативной и боевой подготовки.

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Автор: Алла Ларионова
#генштаб #снг #борьба с терроризмом

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