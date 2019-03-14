Генштаб РФ считает отказ США от ракетно-ядерных договоренностей угрозой безопасности СНГ
Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В ходе заседания комитета начальников штабов ВС стран - участников СНГ он сказал, что последние события указывают: Америка с опорой на НАТО отказывается от стратегических ракетно-ядерных договоренностей, и в мире возникает региональная нестабильность, а поддерживаемый теневыми спонсорами международный терроризм по-прежнему остается глобальной угрозой.
Изменения в военно-политической обстановке ведут к тенденции к нестабильности, также сказал начальник Генштаба ВС РФ.
«В этих условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы суверенитету и безопасности государств Содружества», - добавил он.